مشروعات النواب تناقش معوقات تفعيل قانون المشروعات الصغيرة وفض التشابكات بمحافظات أسيوط والفيوم«صور»

663642 /663642/مشروعات-النواب-تناقش-معوقات-تفعيل-قانون-المشروعات-الصغيرة-وفض-التشابكات-بمحافظات-أسيوط-والفيومصور 09:24 م - الإثنين 29 نوفمبر 2021 شهدت لجنة المشروعات الصغيرة اليوم مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة أسيوط، والفيوم. دوت الخليج هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية من حيث المبدأ . تابع موقع دوت الخليج علي

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