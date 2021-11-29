/663645/مستشار-الرئيس-للصحة-يحدد-شرط-تطعيم-الأطفال-بلقاح-كورونا

تحدث مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، بشأن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا من سن 12 إلى 15 عامًا.

دوت الخليج

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا هدفه الوقاية من الإصابة وتوسيع دائرة الحماية.

مستشار الرئيس للصحة يحدد شرط تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن الدولة كانت حريصة على إجراء تجارب واختبارات للتأكد من أن التطعيم المتاح لكورونا آمن.

تطعيم الأطفال من لقاح كورونا

وفيما يتعلق بسبب إتاحة تطعيم الأطفال بلقاح كورونا، أكد مستشار رئيس الجمهورية، محمد عوض تاج الدين، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اتخذت هذا القرار بسبب إجازة اللقاحات لتلك الفئة عالميًا، وتلقى كميات كبيرة من الجرعات.

هذا و شددا على أن تعميم الجرعة الثالثة يتطلب استكمال تطعيم كل فئات المجتمع ضد فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء، قد قرر فى جلسته المنعقدة أمس، عددًا من القرارات التى يأتي على رأسها، تطعيم الأطفال فوق الـ 12 سنة.