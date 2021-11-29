/663646/إسفاف-المهرجانات-وفتح-الأضرحة-ومديونية-الزمالك-حصاد-ملفات-مثيرة-على-طاولة-لجان-البرلمان-اليوم

عقب جلسة برلمانية مطولة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، دخل نواب البرلمان في حالة تكثيف للنشاط في اللجان النوعية، حيث عقدت اللجان عدد كبير من الاجتماعات التي حضرها مسؤولين في كافة التخصصات المالية والدينية والرياضية.

ويرصد دوت الخليج أبرز التصريحات اللافتة التي خرجت عن النواب والمسوؤلين، والتي تتعلق بمشكلات وقضايا تشغل الرأي العام حول موضوعات مثيرة للجدل، تعلق بعضها بالضبطية القضائية ضد المهرجانات، وبعضها بفتح الأضرحة، وأخرى حول نقابة المهن الرياضية ونادي الزمالك.

مواجهة المهرجانات

حالة من الاصطفاف القوي تشكلها لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بهدف الارتقاء بالذوق العام، حيث تحدثت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لـ دوت الخليج، عن توافق اللجنة على منح الضبطة القضائية لنقابة المهن الموسيقية لمواجهة إسفاف المهرجانات، مؤكدة على أنه لا يزال مقترح، وسيتم عرضه على الجلسة العامة من أجل الإقرار النهائى.

وأكدت درية شرف الدين، أن كما هو معروض بأن الضبطية القضائية مشروطة بموافقة وزير العدل،مشيرة إلى أنه مع النقاش والحوار سيتم التواصل لأفضل شيئ يخدم عمل نقابة المهن الموسيقية، مشيرة إلى أن الأوضاع الحالية تقول أن المواطن المصرى يستحق عين أخرى وأذن أخرى قائلة:«كما يعلم الجميع أن الأوضاع تكون منفرطة بسوق الغناء والفن ..وأعتقد أن المواطن المصرى يستحق أن يكون له عين وأذن أخرى تقدم له كل ما هو أفضل».

سجال قوي وقع اليوم خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضية، بين عضو اللجنة حازم إمام ومسؤولي نقابة المهن الرياضية، حيث شن النائب حازم امام ، امين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، هجوما حادا على نقابة المهن الرياضية ، بسبب تقاعسها فى خدمة الرياضيين وعدم تقديمها أى دور ملموس على الأرض لمساعدتهم . وكشف نقيب المهن الرياضية ، أن نادي الزمالك مديون للنقابة بمبلغ ٥٩ مليون و500 الف جنبه ، ولم يتم سداد منهم سوي مليون جنيه بعد فترة ، مما دفع النائب حازم لتوجبه سؤال له : لماذا ذكرت نادي الزمالك فقط دون باقي الاندية فيما يخص المديونية ".

وتوجه بعض النواب بسؤال لنقيب المهن الرياضية عن مديوينات الاهلي فعقب قائلا : الأهلي مديون للنقابة بميلغ 25 مليون جنيه " لفتا إلى أن ناديي الجزيرة وهليوبليس هم الأكثر التزاما بسداد قيمة عقود اللاعبين لصالح النقابة، وذلك بسبب منع اتاحد السلة قيد أى لاعب دون دفع النسبة المقررة للنقابة ".

فتح الأضرحة

عدة تصريحات هامة أطلقها اليوم رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام حول إعادة فتح الأضرحه ومقامات الأولياء، وذلك بعدما وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام، والذي أوضح أن استمرار غلق المقامات والأضرحة والمزارات الدينية وقاعات المناسبات بالمساجد يتنافى مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للعودة التدريجية للحياة الطبيعية عقب جائحة كورونا، وأن المتضررين من ذلك الغلق بالملايين.

وأضاف أن الأمر يتعلق بالسياحه الدينية وقلوب الملايين المتعلقه بمحبة اهل البيت والصالحين، كما تطرق لاهمية فتح دور المناسبات بالمساجد لانه ليس معقولا السماح بعمل السرادقات كمانرى فى شوارع مصر وغلق هذه الدور خاصه ان تكلفتها أقل بكثير عالمواطنين ويمكن احكام الدخول مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة حتى تعود الحياة كسابق عهدها قبل الجائحة، خاصة مع انتشار حملات التطعيم بلقاح كورونا المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية.

الطيور المهاجرة

كعادة وكيل لجنة حقوق الإنسان الدكتور أيمن أبو العلا، فقد تطرق اليوم إلى أحد أهم الموضوعات الحيوية، المتعلقة بالطيور المصرية المهاجرة، او مصريين الخارج، حيث طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بكشف التعداد الحقيقي للمصريين بالخارج، مؤكدا أنه لا يوجد أي إحصائية رسمية حتى الآن.

جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

ليأتي ذلك وسط حالة من النشاط البرلماني الجبار، لأعضاء مجلس النواب الحالي، اللذين دخلوا في منظومة من العمل الصارم التي أرسى قواعدها المستشار دكتور حنفي جبالي، والذي يتواجد حاليا كواجهة مشرفة لمصر في أسبانيا لحضور اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني.