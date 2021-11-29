وأضاف المنظرى، فى لقاء عبر سكاى بى، مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن المنظمة وصلت لها المعلومات عن المتحور الجديد فى 24 نوفمبر، وبالتالى أبلغت المنظمة الدول.
وأوضح أن من أبرز المعلومات عن المتحور أنه تعرض لعدد من الطفرات مقارنة بالمتحورات السابقة وهو ما يشكل شىء من القلق، مؤكدًا أنهم فى مرحلة تجميع المعلومات عن المتحور.
وأشار إلى أن البيانات المتاحة تؤكد أن اللقاحات ما زال لها فاعلية فى مواجهة المتحور، والأيام المقبلة ستظهر الصورة بكل وضوح مقاومة المتحور للقاحات، ليتم تغيير التركيبة الجينية للقاحات، والشركات أصبح لها الخبرة الكافية للقيام بذلك فى أسرع وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية لـ مساء dmc: اللقاحات ما زالت فعالة فى مواجهة متحور أوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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