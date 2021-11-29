الصحة العالمية لـ مساء dmc: اللقاحات ما زالت فعالة فى مواجهة متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة تعلمت الدرس خلال الفترة الماضية، وكان من الواجب الحصول على المعلومات من الدول التى اكتشفت متحور كورونا "أوميكرون".





وأضاف المنظرى، فى لقاء عبر سكاى بى، مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن المنظمة وصلت لها المعلومات عن المتحور الجديد فى 24 نوفمبر، وبالتالى أبلغت المنظمة الدول.

وأوضح أن من أبرز المعلومات عن المتحور أنه تعرض لعدد من الطفرات مقارنة بالمتحورات السابقة وهو ما يشكل شىء من القلق، مؤكدًا أنهم فى مرحلة تجميع المعلومات عن المتحور.

وأشار إلى أن البيانات المتاحة تؤكد أن اللقاحات ما زال لها فاعلية فى مواجهة المتحور، والأيام المقبلة ستظهر الصورة بكل وضوح مقاومة المتحور للقاحات، ليتم تغيير التركيبة الجينية للقاحات، والشركات أصبح لها الخبرة الكافية للقيام بذلك فى أسرع وقت.