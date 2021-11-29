مكتشفة متحور أوميكرون لـ مساء dmc: المصابون لا يفقدون حاستى الشم والتذوق

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إنجليكا كوتزى مكتشفة متحور أوميكرون فى جنوب إفريقيا، إنها فى 18 نوفمبر الماضى جاء إليها شاب وكان لديه مشكلة فى المعدة وآلام كثيرة فى الجسم، متابعة: "اعتقدت أن السبب هو الشمس، ولكن الأعراض كانت مختلفة تماما عما تبدوا عليه حالته الطبيعية".





وأضافت كوتزى، فى لقاء عبر سكاى بى، مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أنهم لم يروا حالات كثيرة من فيروس كورونا فى الأسابيع الأخيرة، ولذلك طلبت منه إجراء اختبار، متابعة: "المعامل التقطت نتائج غير طبيعية للفيروس"، لافتة إلى أنها على الفور أعلمت السلطات. وأوضحت أن الأعراض مشابهة لدلتا وبيتا، ولكن العلماء أكدوا أنه متحور جديد ويحتاجون إلى الكثير من المعلومات للتحقق مع المتحور، منوهة بأن المصابين لا يفقدون حاستى الشم والتذوق ولا توجد مشكلة فى انخفاض مستوى الأكسجين ويتم معالجة المرضى فى بيوتهم وجميعهم أقبلوا على الشفاء. ولفتت إلى أنه مع الوقت حضر عدد كبير من المصابين بالمتحور، والكثير منهم ملحقين وبعضهم مصاب بأمراض مزمنة.

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