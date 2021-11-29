خلال لقاء مع مساء dmc.. مكتشفة أوميكرون تقدم نصائح مهمة للوقاية من المتحور

جدة - نرمين السيد - وأضافت كوتزى، فى لقاء عبر سكاى بى، مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أن غدا سيمر 13 يوما على اكتشاف المتحور وسيتم التعرف على معلومات أكثر عنه، لافتة إلى أن حالتين فقط من مصابى المتحور فى العناية المركزة.

ودعت المواطنين إلى الحصول على اللقاحات لأن اللقاحات حتى الآن أفضل حماية ضد الوباء، كما دعت إلى ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وغسل اليدين وعدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.

ولفتت إلى أن رئيس جنوب إفريقيا، تحدث أمس ونصح المواطنين بالحصول على اللقاحات ولم يتخذ أى إجراءات أو تدابير إضافية.