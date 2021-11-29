مكتشفة أوميكرون لـ مساء dmc: المتحور به 50 طفرة.. وهذا مقلق

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إنجليكا كوتزى مكتشفة متحور أوميكرون فى جنوب إفريقيا، إن المطعمين بلقاحات كورونا عانوا من أعراض بسيطة من المتحور، مؤكدة أن المتحور الجديد به حوالى من 30 إلى 50 طفرة وهذا مقلق، مضيفة: "الطفرات تجعلنا غير واثقين من مكان المتحور ويمكن أن يتخطى لقاح المرضى".





وأضافت كوتزى، فى لقاء عبر سكاى بى، مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، أنهم لا يعلمون حتى الآن خطورة المتحور، ولكن ما يعلمونه أنه يتنشر بسرعة مثل متحور دلتا. وأوضحت أن جهاز المناعة قد لا يستطيع اكتشاف المتحور بسبب الطفرات، وبالتالى يزداد المريض مرضا، متابعة: "من المهم أن نظل يقظين، وعدم الذهاب للطبيب يجعل المتحور أكثر انتشارا".

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