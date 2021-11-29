مستشار الرئيس للصحة: موافقة ولى الأمر شرط تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 عاما بلقاح كورونا هدفه توسيع دائرة الوقاية والحماية، مشددًا أن موافقة ولى الأمر شرط تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 عاما بلقاح كورونا.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذى يبث على قناة Etc، اليوم الإثنين، أن الدولة كانت حريصة على إجراء تجارب واختبارات للتأكد من أن التطعيم المتاح لكورونا آمن.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اتخذت قرارًا بالنزول بسن التطعيم ضد كورونا إلى 12 عامًا؛ بسبب إجازة اللقاحات لتلك الفئة عالميًا، وتلقى كميات كبيرة من الجرعات، مشددا على أن تعميم الجرعة الثالثة يتطلب استكمال تطعيم كل فئات المجتمع ضد فيروس كورونا.