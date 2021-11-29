المتحدث باسم وزارة الصحة: اللقاح والإجراءات الاحترازية حائط الصد الأول ضد تحورات...

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك 3 أسئلة يحتاج العالم للإجابة عليها بشأن المتحور الجديد لكورونا "أوميكرون"، ويعكف العلماء في مصر والعالم على إيجاد إجابات لها، وهي هل هذا التحور من شأنه أن يجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتشار؟، وهل التحور يجعل الفيروس أعراضه أكثر شدة أو أقل، وهل التحور يجعل الفيروس أكثر أو أقل مقاومة للقاحات؟.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أن العالم يتخذ إجراءات وهناك حالة حذر شديد في العالم؛ لكونه نظريًا عندما يحدث تحور في الفيروس هذا يعني أن الفيروس يريد أن يكون أكثر انتشارًا، وأن يكون أكثر قدرة على مقاومة المناعة، ولكن هل هذا التحور يحقق هذه الأهداف.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه حتى هذه اللحظة مازال الأمر حول المتحور الجديد يحتاج لدراسة، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لحين التأكد من مدى تأثير، مؤكدًا أن اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوسيلة المثلى وحائط الصد الأول ضد جميع محاولات الفيروس ليصبح أكثر شدة.
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