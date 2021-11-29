الأوقاف تلغى امتحان إمامين فى اختبار الخطابة بالمكافأة



أكدت وزارة الأوقاف، إلغاء امتحان الخطابة لكل من :" م.ح" و"ص.ر" بمحافظة كفر الشيخ، لقيامهم بالغش أثناء انعقاد اختبارات المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين (المجموعة السابعة ).

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه تم إلغاء امتحان الخطابة لهما، وعدم السماح لهما بالتقدم لأى مسابقة تخص الأوقاف، أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة ثلاث سنوات؛ لمخالفتهما تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات وتجاوزهما فى محاولة الغش.

يذكر أن الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، منع "م.م" من صعود المنبر بأى من المساجد على مستوى الجمهورية وإلغاء أى تصريح قد صدر له بأداء خطبة الجمعة، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة، وذلك بناء على المذكرة المرفوعة من مديرية أوقاف الجيزة للقطاع الديني.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن رئيس القطاع الدينى وجه بتعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه.