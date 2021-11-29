ميسي يصل إلى مقر حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله.. فيديو

وصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، لمقر حفل الكرة الذهبية 2021، والممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، والمقرر إقامته بعد قليل على مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور أساطير الكرة العالمية والذى يقام سنويا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم.

وحضر ميسي لحفل الكرة الذهبية برفقة زوجته أنطونيلا روكوزو، وخطف النجم الأرجنتينى الأنظار بوجود أبناؤه الثلاثة تياجو وماتيو وسيرو.

ويأتى ميسي على رأس القائمة التي أعلنت عنها "فرانس فوتبول" شهدت تواجد 30 لاعبًا، بجانب العديد من اللاعبين الآخرين أبرزهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإيطالي جورجينيو، الفرنسي كريم بنزيما.

وتعد الكرة الذهبية هى الأرفع شأنا بين جوائز اللاعبين فى العالم، ولم تقدم الجائزة المرموقة فى العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، التي تسببت فى إيقاف وإلغاء بعض الدوريات، علما بأن ليفاندوفسكى كان حينها المرشح الأبرز للفوز بها.

ويتم التصويت بين مجموعة مختارة من الصحفيين الدوليين وفقا لما ذكرته الصحيفة الفرنسية، حيث يتم منح الكرة الذهبية بعد تصويت لجنة مكونة من صحفي بارز بكل دولة من جميع أنحاء العالم.

ويضع الصحفيون قائمة تضم 5 لاعبين بالترتيب، على أن يحصل صاحب الترتيب الأول على 5 نقاط والثاني على 4 نقاط أما الثالث 3 نقاط والرابع نقطتين والخامس نقطة واحدة، وفي النهاية يفوز اللاعب صاحب أعلى مجموع من النقاط.

وسيتم أيضًا الإعلان عن الفائزين بالكرة الذهبية للسيدات وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا، إضافة لجائزة ياشين والتي تُمنح لأفضل حارس مرمى فى العالم.