الكرة الذهبية.. بيدرى يتوج بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب فى العالم 2021

توج النجم الشاب بيدري جونزاليس، موهبة نادي برشلونة الإسباني، بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عامًا للعام الجارى 2021، والممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، وذلك خلال الحفل المقام حاليًا على مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور أساطير الكرة العالمية والذى يقام سنويا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم.

وتفوق بيدرى على بقية المنافسين على الجائزة وهم: ميسون جرينوود (مانشستر يونايتد) وجود بلينجهام (بروسيا دورتموند) وبوكايو ساكا (أرسنال)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ) وفلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)، والبلجيكي جيريمي دوكو (رين)، والهولندي ريان خرافنبرش (أياكس أمستردام)، والأمريكي جيوفاني رينا (بروسيا دورتموند)، والبرتغالي نونو مينديش (باريس سان جيرمان).

جائزة "كوبا"، التي فاز بها في نسختها الأخيرة الهولندي ماتياس دي ليخت، فيتولى تحديد المرشحين العشرة لها من قبل 32 فائزا سابقا بالكرة الذهبية.

وكان النجم الإسباني بيدري جونزاليس، توج بجائزة الفتي الذهبي، والتى تمنح لأفضل لاعب فى أوروبا تحت 21 عامًا.

ونجح بيدري في تقديم موسم أسطوري على كل المستويات رغم أن سنه مازال 18 عامًا لكنه كان أحد أهم لاعبي إسبانيا على كل المستويات سواء مع برشلونة في الدوري أو بقميص الماتادور مع المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي.

وقدم بيدري جونزاليس نجم وسط برشلونة أداءً رائعًا مع البارسا، وساهم في وصول إسبانيا إلي نصف نهائي يورو 2020، بالإضافة إلي تتويجه بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو.