بث مباشر.. حفل جوائز الكرة الذهبية 2021

ننشر بث مباشر من فعاليات حفل الكرة الذهبية 2021
وتكشف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة الآن عن هوية الفائزة بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها كل عام لأفضل لاعب فى العالم، ويعد نجمنا المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي أحد المرشحين للتتويج بالجائزة.
القائمة التي أعلنت عنها "فرانس فوتبول" شهدت تواجد 30 لاعبًا، على رأسهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول، إضافة إلى مرشحين بارزين للفوز بالجائزة وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإيطالي جورجينيو، الفرنسي كريم بنزيما.
وسيتم أيضًا الإعلان عن الفائزين بالكرة الذهبية للسيدات وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا، إضافة لجائزة ياشين والتي تُمنح لأفضل حارس مرمى فى العالم.
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