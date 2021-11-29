الكرة الذهبية.. ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل مهاجم لعام 2021

حصد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني جائزة أفضل مهاجم لعام 2021 خلال حفل الكرة الذهبية الذي انطلق قبل قليل، والذى سيتم فيه تسليم الجائزة لأفضل لاعب بالعالم بداخل مدينة السحر والجمال باريس على مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية، بحضور أساطير الكرة العالمية.

جائزة أفضل مهاجم هي جائزة حديثة أعلنت عنها صحيفة "فرانس فوتبول" اليوم، مع جائزة أفضل نادي في العام.

وسيتم الإعلان بعد قليل عن أفضل نادي في العالم، حيث أن القائمة التي أعلنت عنها "فرانس فوتبول" شهدت تواجد 30 لاعبًا، على رأسهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول، إضافة إلى مرشحين بارزين للفوز بالجائزة وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإيطالي جورجينيو، الفرنسي كريم بنزيما.

وسيتم أيضًا الإعلان عن الفائزين بالكرة الذهبية للسيدات وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا، إضافة لجائزة ياشين والتي تُمنح لأفضل حارس مرمى فى العالم.

وتعد الكرة الذهبية هى الأرفع شأنا بين جوائز اللاعبين فى العالم، ولم تقدم الجائزة المرموقة فى العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، التي تسببت فى إيقاف وإلغاء بعض الدوريات، علما بأن ليفاندوفسكى كان حينها المرشح الأبرز للفوز بها.

جدير بالذكر أن الكرة الذهبية هى جائزة سنوية مقدمة من طرف مجلة "فرانس فوتبول" تمنح لأفضل لاعب كرة قدم، ومُنحت الجائزة أول مرة سنة 1956، وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.