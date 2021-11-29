"متحدث الصحة": لم نرصد أى حالة مصابة بمتحور كورونا الجديد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه حتى الآن لم يتم رصد حالة من متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، مشدداً على أن الإجراءات التي تتبعها الدولة لمواجهة الفيروس لا تهدف لمنعه، كونه سيصل إلى كافة دول العالم، وتابع:"لا تستطيع دولة منع وصول المتحور الجديد لها ولكن الإجراءات من أجل التعامل معه".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن شخص أجنبى يقدم من الخارج ويكون حاملا للمتحور الجديد يتم إعادته إلى بلده مرة أخرى، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى توفير الآمان الصحى للمواطنين.

وأكد "عبد الغفار"، أن النزول بسن التطعيم إلى 12 عاما، يهدف إلى توسيع عدد الملحقين في البلاد وتوفير مناخ صحى آمن من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد "عبد الغفار"، على أنه رغم أن لم يثبت مدى قوة المتحور الجديد وما أن كان أقوى من المتحورات السابقة، إلا أن القدرة الصحية المصرية تستطيع التعامل معه.