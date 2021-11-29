حفل الكرة الذهبية.. أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة تتوج بالجائزة

توجت أليكسيا بوتياس لاعب برشلونة الإسبانى، بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2021 والممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، وذلك خلال الحفل المقام حاليا على مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور أساطير الكرة العالمية والذى يقام سنويا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم.

وفازت أليكسيا بوتياس بالجائزة بعدما تفوقت على العديد من المرشحات الأخريات من أبرزهن: ساندرا بانيوس وجنيفر إرموسو، والهولندية ليكه مارتنس.

وتعد الأمريكية ميجان رابينو اللاعبة الوحيدة التي تُوجت بهذه الجائزة في نسختها الأولى في عام 2019، بينما ألغيت النسخة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

فيما حصد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني جائزة أفضل مهاجم لعام 2021 خلال حفل الكرة الذهبية الذي انطلق قبل قليل.

جائزة أفضل مهاجم هي جائزة حديثة أعلنت عنها صحيفة "فرانس فوتبول" اليوم، مع جائزة أفضل نادي في العام.

كما توج النجم الشاب بيدري جونزاليس، موهبة نادي برشلونة الإسباني، بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عامًا للعام الجارى 2021.

جائزة "كوبا"، التي فاز بها في نسختها الأخيرة الهولندي ماتياس دي ليخت، فيتولى تحديد المرشحين العشرة لها من قبل 32 فائزا سابقا بالكرة الذهبية.

وكان النجم الإسباني بيدري جونزاليس، توج بجائزة الفتي الذهبي، والتى تمنح لأفضل لاعب فى أوروبا تحت 21 عامًا.