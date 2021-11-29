محمد صلاح يحتل المركز السابع ورونالدو السادس في ترتيب الكرة الذهبية

احتل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي المركز السابع في جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" لعام 2021 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، فيما جاء النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو في المركز السادس.

وتصدر الدولي المصري ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الموسم الحالي كما جاء وصيفاً في ترتيب الهدافين الموسم المنقضي بعد هاري كين بفارق هدف وحيد.

وبالنظر إلى مراحل تطور منافسة محمد صلاح على الجائزة، نجد أن الفرعون تدرج بشكل تصاعدى تجاه الجائزة، حيث ظهر محمد صلاح عام 2018 بقائمة المرشحين للفوز بالجائزة وكانت بداية تألقه مع ليفربول وحقق معه إنجازات كبيرة، وتألق وتوهج بشكل منقطع النظير واحتل المركز السادس بين كل اللاعبين، وحصل على 188 نقطة.

وفى عام 2019 احتل محمد صلاح المركز الخامس بين قائمة أفضل لاعبى العالم فى إنجاز تاريخى وغير مسبوق لكل العرب، فهو أول لاعب فى تاريخ العرب يحصل على المركز الخامس، وفى هذا العام حصل الفرعون المصرى على 178 نقطة، وفى العام الماضى 2020، تم إلغاء جائزة الكرة الذهبية، بسبب جائحة كورونا.



​الكرة الذهبية

القائمة التي أعلنت عنها "فرانس فوتبول" شهدت تواجد 30 لاعبًا، على رأسهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول، إضافة إلى مرشحين بارزين للفوز بالجائزة وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإيطالي جورجينيو، الفرنسي كريم بنزيما.

وسيتم أيضًا الإعلان عن الفائزين بالكرة الذهبية للسيدات وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عامًا، إضافة لجائزة ياشين والتي تُمنح لأفضل حارس مرمى فى العالم.

وتعد الكرة الذهبية هى الأرفع شأنا بين جوائز اللاعبين فى العالم، ولم تقدم الجائزة المرموقة فى العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، التي تسببت فى إيقاف وإلغاء بعض الدوريات، علما بأن ليفاندوفسكى كان حينها المرشح الأبرز للفوز بها.



​الكرة الذهبية

جدير بالذكر أن الكرة الذهبية هى جائزة سنوية مقدمة من طرف مجلة "فرانس فوتبول" تمنح لأفضل لاعب كرة قدم، ومُنحت الجائزة أول مرة سنة 1956، وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.