محدث لحظة بلحظة.. حفل الكرة الذهبية 2021.. محمد صلاح يحصد المركز السابع للأفضل في العالم

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يستعد العالم أجمع اليوم الأثنين معرفة اللاعب الأفضل هذا العام، والحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقام حفل الكرة الذهبية بفرنسا كل عام، ويعتبر هو الحفل الأشهر والأبرز الخاص بالجوائز الفردية.

ويتنافس 30 لاعبا من أجل الحصول على الجائزة.

يعتبر أبرز المتنافسين على نيل لقب الأفضل في العالم هذا الموسم كلا من، محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي.

أكد كريستيانو رونالدو أن باسكال فيري مسئول الحفل كذب على الجميع في إشارة لحديثة بأنه يريد الحصول على الجائزة أكثر من ليونيل ميسي وأن هذا لم يحدث مطلقا.

وتابع “لم أحضر للحفل بسبب قواعد الحجر الصحي، ثم أنني أركز على منتخب بلدي ومانشستر يونايتد فقط حاليا.

ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم من فرانس فوتبول

عاجل: كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي يأتي في المركز الـ 6 لأفضل لاعب في العالم.

عاجل: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، يحصد المركز الـ 7 لجائزة الكرة الذهبية 2021.

عاجل: كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي يحصد المركز الـ 8 لجائزة أفضل لاعب في العالم.

عاجل: كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، يأتي في المركز الـ 9 لأفضل لاعب في العالم.

عاجل: جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، يأتيفي المركز الـ 10 لأفضل لاعب في العالم.

جائزة أفضل لاعبة في العالم

عاجل: إليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة تحقق الكرة الذهبية للسيدات 2021

جائزة أفضل مهاجم في العالم

روبيرت ليفاندوفيسكي ينال جائزة أفضل لاعب في العالم

جائزة أفضل حارس في العالم

عاجل: جيانلويجي دوناروما لاعب باريس سان جيرمان، يحصد جائزة أفضل حارس في العالم.

جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

عاجل: بيدري لاعب برشلونة يحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

عاجل: جود بيلنجهام لاعب بوروسيا دورتموند يأتي في المرتبة الثانية لأفضل لاعب شاب.

عاجل: جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ يأتي في المرتبة الثالثة لأفضل لاعب شاب.

عاجل: نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان، يأتي في المرتبة الرابعة.

عاجل: ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد، يأتي في المركز الخامس لأفضل لاعب شاب في العالم.

عاجل: بوياكو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي، يحصل على المركز السادس لأفضل لاعب شاب في العالم.

عاجل: فلوريان ويرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني يحصل على المركز الـ 7 لأفضل لاعب شاب في العالم.

بيدري لاعب برشلونة يتوج بأفضل لاعب ناشئ في العالم «فيديو»

عاجل: رايان جرافن بيرش لاعب أياكس الهولندي يأتي في المركز الـ 8 لأفضل لاعب شاب في العالم.

عاجل: جيرمي دوكو لاعب رينس الفرنسي يأتي في المركز الـ 9 لأفضل لاعب شاب في العالم.

عاجل: جلوفاني رينا لاعب بوروسيا دورتموند يحصل على المركز العاشر في جائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

إقامة حفل الكرة الذهبية في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والإعلان عن الفائز في تمام العاشرة والنصف مساء.

ترتيب العشرين الأواخر لجائزة البالون دور 2021

عاجل: إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند يحتل المركز الـ 11 في قائمة الكرة الذهبية 2021.

عاجل: روميلو لوكاكو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، يحتل المركز الـ 12 في قائمة الكرة الذهبية 2021.

عاجل: جورجيو كيليني، لاعب يوفنتوس الإيطالي يحتل المركز الـ 13 في قائمة الكرة الذهبية 2021.

عاجل: ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس الإيطالي يحتل المركز الـ 14 في جائزة الكرة الذهبية 2021.

عاجل: رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المركز الـ 15 في ترتيب الأفضل في العالم.

عاجل: نيمار دا سيلفا، يحتل المركز الـ 16 في قائمة الأفضل في العالم للكرة الذهبية.

عاجل: لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، يحتل المركز الـ 17 في قائمة الأفضل في العالم.

عاجل: سايمون كيير، لاعب أي سي ميلان الإيطالي يحتل المركز الـ 18 في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: ميسون ماونت، لاعب تشيلسي الإنجليزي، يحتل المركز الـ 19 في قائمة الكرة الذهبية 2021.

عاجل: رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، يحتل المركز الـ 20 في قائمة الأفضل في العالم.

عاجل: برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي يحتل المركز الـ 21 في قائمة الأفضل في العالم.

عاجل: لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي يحتل المرتبة 21 لجائزة الأفضل في العالم.

عاجل: هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي، في المركز الـ 23 في جائزة الكرة الذهبية.

عاجل:بيدري لاعب برشلونة الإسباني، يأتي في المركز الـ 24 في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي يأتي في المرتبة 25 في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: جيرارد مورينو لاعب فيا ريال الإسباني يحصل على المركز 26 مكرر في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: باريلا لاعب إنتر ميلان الإيطالي يحصل على المركز 26 مكرر في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: روبن دياز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي يحصل على المركز 26 في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني يحصل على المركز 29 مكرر في جائزة الأفضل في العالم.

عاجل: سيزار أزبلكويتا لاعب تشيلسي الإنجليزي يحصل على المركز 29 في جازة الأفضل في العالم.

القنوات الناقلة حفل الكرة الذهبية اليوم

من المقرر أن تقام حفل الكرة الذهبية «البالون دور» مساء اليوم الاثنين 29 نوفمبر، بعدما تم إلغاؤه في العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

القنوات الناقلة

يذاع الحفل عن طريق البث المباشر لمجلة "فرانس فوتبول"، ويمكن متابعته كذلك عبر الحساب الرسمي للمجلة الشهيرة بموقع تويتر”، وفيس بوك”.

وجائت قائمة المرشحين كالتالي :

محمد صلاح

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

رياض محرز

نجولو كانتي

إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي

ماسون ماونت

هاري كين

جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج

نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش

بيدري

لوكا مودريتش

جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه

نيمار

روبين دياز

لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير

روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي

محمد صلاح

سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو

كيليان مبابي

فيل فودين

لويس سواريز

جيرارد مورينو.

قائمة الجائزة، للعام الماضي، والتي يغيب عنها الإعلام بشكل قوي، في ظل التركيز إعلامياً على المهاجمين.