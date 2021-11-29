بيدري لاعب برشلونة يتوج بأفضل لاعب ناشئ في العالم «فيديو»

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حصد الإسباني بيدري، لاعب فريق برشلونة ومنتخب بلاده الأول والأولمبي، على جائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوج الإسباني بيدري بالجائزة بعد تقديم موسم قوي، مع منتخب بلاده في بطولة اليورو، وأولمبياد طوكيو، والأمم الأوروبيه، وما قدمه مع فريقه برشلونة.

وتقدم بيدري في كلمته للشكر، لكل من ساهم في تقديمه، لهذا المستوي، وهو في سن الـ 19 عام، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وهو ملهمه في عالم كرة القدم.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب:

محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – رياض محرز

نجولو كانتي – إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي – ماسون ماونت

هاري كين – جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج – نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش – بيدري

لوكا مودريتش – جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه – نيمار

روبين دياز – لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير – روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي – سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو – كيليان مبابي

فيل فودين – لويس سواريز – جيرارد مورينو.

قائمة الحراس المرشحين للجائزة:

حراس المرمى الآخرين الذي يطمحون للفوز بهذه الجائزة هم: دوناروما، إيدرسون، كاسبر شميشيل، إدوارد ميندي، كيلور نافاس، إميليانو مارتينيز، نوير، أوبلاك وهاندانوفيتش.

ومن المقررأن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية هذا العام يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل في دولة فرنسا ويحضر الحفل الإيفواري ديدية دروجبا لاعب نادي برشلونة السابق.

كريستيانو رونالدو

وسبق وأن توجد بها البرتغالي رونالدو 5 مرات، ليأتي اليوم ويغيب فيه رونالدو عن الحفل بالرغم من تواجده في الملاعب، واليت اعتاد على ظهوره في كل عام من قبل محبي كرة القدم.

‏وقال كريستيانو رونالدو: "باسكال فيري "رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول" كذب حينما قال إنني قلت أريد إنهاء مسيرتي بعدد كرات ذهبية أكثر من ميسي. إنه يسوق للجهة التي يشتغل لها".

‏وواصل كريستيانو: "من غير المقبول أن شخصا مسؤولا عن جائزة مهمة كهذه، يكذب بهذه الطريقة. ويقلل من الاحترام لشخص لطالما احترم مجلة فرانس فوتبول".

وأضاف ‏رونالدو: "باسكال فيري كذب مجددا حينما قال إن غيابي عن حفل الجائزة ليس له مبرر، في وقت أنا أخضع حاليا لحجر إجباري".