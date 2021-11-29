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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي ألعاب شركة الاسكندرية للبترول ، في محافظة الاسكندرية ، نتيجة انتخابات نادي ألعاب شركة الاسكندرية للبترول ، بفوز المهندس محمد حفني مدير عام الإدارة الهندسية رئيس لمجلس ادارة النادي، بحصولة علي عدد أصوات ٥٢١ صوت ، وفاز الدكتور يسرى خميس معروف مدير عام الشئون الطبيه بمقعد نائب الرئيس بعدد أصوات ٤٨٣ صوت، وفاز بمنصب سكرتير عام النادي،محمد البنا مدير اداره بالخدمات الرياضية بحصوله على ٥٧٠ صوت ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وحصد مقعد امين الصندوق فؤاد صالح مدير عام مساعد الشئون الماليه وحصل على ٥١٣ صوت وفاز عدد ٣ اعضاء فوق السن هم اشرف رفيع وحصوله علي ٥٧٠ صوت، ومصطفى فؤاد بحصولة علي ٦٦٥ صوت، ومحمد حسين بحصولة على ٦٨٩ صوت، بينما فازة بالتركيز لعضويه تحت السن احمد محمد محمد السيد، ومحمد نصر أنور.

حفني رئيسا ويسري نائبًا لنادى ألعاب شركة الاسكندرية للبترول

وبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 4 ألف و244 عضوًا وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 938 صوت فى حين بلغت الأصوات الباطلة 229 صوتًا.

وكانت انتخابات نادى العاب شركة الاسكندرية للبترول شهدت منافسة لاختيار رئيسا للنادى ونائب له وأمين صندوق و سكرتير عام و3 أعضاء فوق السن و2 عضواً تحت السن.

وتعد هذه ثاني انتخابات مجلس ادارة لنادي شركة الاسكندرية للبترول وذلك بعد اقرار قانون الرياضه رقم 71 لسنه 2017.

انتخابات

على جانب أخر نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ندوة أدبية ظهر اليوم على مسرح أوبرا دمنهور بعنوان "مكانة المرأة في الشعر العربي" ، وذلك في إطار النشاط الثقافي والفكري من إشراف وإعداد أمال سعد الدين.

وشارك في الندوة كلا من الدكتور محمد أبو علي والدكتورة أسماء شمس الدين والدكتورة يسرا العدوي، وأدار الحوار الشاعر أحمد شلبي.

وبدأ الندوة بالسلام الجمهورى ثم بدأ الشاعر احمد شلبي بمقدمة عن السادة الضيوف الذين أشاروا فى حوارهم إلى أن المرأة احتلت مكانة كبيرة فى دواوين الشعراء المحدثين والقدامى، وتطرقوا إلى أبرز الشعراء الذين كتبوا عن المرأة منهم نزار القباني، حيث تناولها فى جميع قصائده.