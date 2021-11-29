/663654/أليكسيا-بوتياس-تحصد-الكرة-الذهبية-لـ-أفضل-لاعبه-في-العالم-لموسم-2021

توجت أليكسيا بوتياس مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية من قبل مجلة فرنس فوتبول، المقدمة لـ أفضل لاعبه في كل عام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أليكسيا بوتياس هي أفضل لاعبة بالسيدات، وقائد فريق برشلونة، وقامت بتسجيل 26 هدف بالموسم الماضي.

وحرصت أليكسيا لاعبة برشلونة، على تقديم الشكر لكل من ساعدها في الوصول لمنصة التتويج بأفضل لاعبة في العالم.

روبيرت ليفاندوفيسكي

توج البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي بجائزة أفضل مهاجم في عام 2021، بعد موسم قوي وتألق شديد، وتسجيل 41 هدف في الموسم بمختلف البطولات.

ويتواجد البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، في صفوف بايرن ميونخ الألماني، ومنتخب بلاده، والذي توج بالعام الماضي بالدوري الألماني مع فريقه.

وأشار روبيرت وهو على المنصة على فضل فريقه في التتويج بالجائزة، وقة دفاع فريقه في الموسم الماضي وما يقدمه فريقه معه ليصل لمنصت التتويج.

وتوج الإسباني بيدري بالجائزة بعد تقديم موسم قوي، مع منتخب بلاده في بطولة اليورو، وأولمبياد طوكيو، والأمم الأوروبيه، وما قدمه مع فريقه برشلونة.

وتقدم بيدري في كلمته للشكر، لكل من ساهم في تقديمه، لهذا المستوي، وهو في سن الـ 19 عام، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وهو ملهمه في عالم كرة القدم.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب:

محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – رياض محرز

نجولو كانتي – إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي – ماسون ماونت

هاري كين – جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج – نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش – بيدري

لوكا مودريتش – جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه – نيمار

روبين دياز – لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير – روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي – سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو – كيليان مبابي

فيل فودين – لويس سواريز – جيرارد مورينو.

قائمة الحراس المرشحين للجائزة:

حراس المرمى الآخرين الذي يطمحون للفوز بهذه الجائزة هم: دوناروما، إيدرسون، كاسبر شميشيل، إدوارد ميندي، كيلور نافاس، إميليانو مارتينيز، نوير، أوبلاك وهاندانوفيتش.

ومن المقررأن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية هذا العام يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل في دولة فرنسا ويحضر الحفل الإيفواري ديدية دروجبا لاعب نادي برشلونة السابق.