/663656/دوناروما-يتوج-بجائزة-أفضل-حارس-بالعالم-لعام-2021

توج الإيطالي جونالويجي دوناروما، حارس مرمي يوفينتوس السابق، وباريس الحالي، ومنتخب بلاده، بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2021، من قبل البالون دور.

ونجح الإيطالي دوناروما من التتويج بجائزة أفضل حارس من الألماني مانويل نوير والسنغالي إيدور ميندي حارس تشيلسي وبطل دوري أبطال أوروبا.

نجح الإيطالي دوناروما من التتويج بالجائزة، بعد تقديم موسم قوي وصعب، والتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا 2020، بالرغم من ضغر سنه.

وحرص دوناروما وهو على منصة التتويج بالشكر لزملائه السابقين في الفريق والحالي، أكد على الصعوبات التي واجهة في التدريبات للوصول إلى هنا.

روبيرت ليفاندوفيسكي

توج البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي بجائزة أفضل مهاجم في عام 2021، بعد موسم قوي وتألق شديد، وتسجيل 41 هدف في الموسم بمختلف البطولات.

ويتواجد البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، في صفوف بايرن ميونخ الألماني، ومنتخب بلاده، والذي توج بالعام الماضي بالدوري الألماني مع فريقه.

وأشار روبيرت وهو على المنصة على فضل فريقه في التتويج بالجائزة، وقة دفاع فريقه في الموسم الماضي وما يقدمه فريقه معه ليصل لمنصت التتويج.

وتوج الإسباني بيدري بالجائزة بعد تقديم موسم قوي، مع منتخب بلاده في بطولة اليورو، وأولمبياد طوكيو، والأمم الأوروبيه، وما قدمه مع فريقه برشلونة.

وتقدم بيدري في كلمته للشكر، لكل من ساهم في تقديمه، لهذا المستوي، وهو في سن الـ 19 عام، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وهو ملهمه في عالم كرة القدم.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب:

محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – رياض محرز

نجولو كانتي – إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي – ماسون ماونت

هاري كين – جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج – نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش – بيدري

لوكا مودريتش – جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه – نيمار

روبين دياز – لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير – روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي – سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو – كيليان مبابي

فيل فودين – لويس سواريز – جيرارد مورينو.

قائمة الحراس المرشحين للجائزة:

حراس المرمى الآخرين الذي يطمحون للفوز بهذه الجائزة هم: دوناروما، إيدرسون، كاسبر شميشيل، إدوارد ميندي، كيلور نافاس، إميليانو مارتينيز، نوير، أوبلاك وهاندانوفيتش.

ومن المقررأن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية هذا العام يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل في دولة فرنسا ويحضر الحفل الإيفواري ديدية دروجبا لاعب نادي برشلونة السابق.