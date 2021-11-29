/663658/سهى-أحمد-تكتب-كيف-تكون-شخص-واضح-مع-نفسك-ومع-الآخرين

مما لاشك فيه أن الشخص الواضح في حياته شخص حاسم في اتجاهاته الحياتية، وليس لديه فرصة للتردد وللتراجع، غير مذبذب يتميز بثقته في قدراته على التفكير الجيد، واستخدام خبرته للمحطين به، كما أنه يدير كافة اتخاذ قراراته بشكل صائب ومدروس لديه نهج عقلاني في حل المشكلات وإدارتها فالعاطفة لا تتدخل عندما يكون في حاجة لاتخاذ قرار مصيري.

كيف تكون شخص واضح مع نفسك ومع الآخرين؟

لا يرضى الآخرين على حساب نفسه ولا يسمح أن يصيبه ضرر ومدرك لكلمة «لا» لأي شيء يتجاوز حدوده الحياتية بشكل عام، لأنه يعرف ما له، وما عليه في التعاملات بشكل صحي وآمن، فهو شخص واضح مع نفسه ومع الآخر.

الشخص الواضح يعرف ما يريد، وأهدافه في الحياة محددة وواضحة، وأحلامه كبيرة ولديه الثقة والإيمان والقناعة والرؤية لتحقيقها بغض النظر عن صعوبة واقعه وآراء من حوله، فالشخص الواضح لا يعيش في الماضي، مدرك أن الماضي ضهب وولي، ولا يجعل له سلطة على حاضره، وتجد أن اهتمامه كله منصب على الحاضر لأنه يصنع مستقبله من خلاله.

الشخص الواضح أقل عرضة للاكتئاب، فهو لا يميل للتدخل في النقاشات والجدلات العقيمة، التي لاجدوى منها، والجدير بالذكر أن الشخص الواضح صادق مع ذاته أولًا قبل أن يكون صادق مع الآخرين، وهذا ما يجعل له الفوز بأكبر قدر من العلاقات الإنسانية والاجتماعية البناءة والآمنة، فهو بصدقه ووضوحة لايشكل خطر ومصدر خوف للآخرين بل لديه القدرة على كسب ثقة الآخرين فيه، واجتذاب وفرض احترام الآخرين له، ومن سماته الهدوء والاتزان والرصانة والحكمة والنزاهة والأمانة والصدق دستور حياته، لديه فهمه الخاص لكل القضايا ويكره الجهل.. دائم الإطلاع والقراءة وتكوين وجهة نظر خاصة به في كل القضايا المثارة، لديه كنز منبثق من قناعة وإيمان بضرورة الفهم السليم، وبضرورة امتلاك عقل ناقد وضرورة فهم كل وجهات النظر دون اتابعها.

قوانين الوضوح تسهل حياة الشخص كثيرًا.. تعريف الأهداف بوضوح، تعريف الذات بوضوح، تعريف العلاقات بوضوح، التواصل الواضح، كلها تساهم فى التقليل من التوتر والقلق، إن الخط المستقيم هو أقصر الطرق، وقانون الوضوح هو أكثر الطرق أمنا وسلاما وراحة، فاتبعه.

الأستاذة سهى أحمد، خبيرة تنمية ذاتية، متخصصة في علم النفس الايجابي، و باحثة في العلوم الإنسانية وتطوير الذات.