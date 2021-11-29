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تناقش جامعة الأزهر لأول مرة رسالة دكتوراه حول روايات الدكتور أحمد خالد توفيق، اليوم الثلاثاء، في قاعة الأستاذ الدكتور محمد علد الله دراز، في كلية الدراسات الإسلامية بالأسكندرية.

دوت الخليج

الباحثة «زينب طاهر محمد جودة»، المدرس المساعد بقسم الأدب والنقد بجامعة الأزهر،ستناقش رسالة الدكتوراه التي اختارت أن يكون موضوعها حول روايات الراحل د. أحمد خالد توفيق؛ بعنوان «تقنيات السرد في سلسلة ما وراء الطبيعة للروائي أحمد خالد توفيق» .

جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه حول روايات الدكتور أحمد خالد توفيق

الأستاذة الدكتورة آمال كمال ضرار أستاذ و رئيس قسم الأدب و النقد بالكلية و الأستاذ الدكتور زهران محمد جبر أستاذ الأدب و النقد بكلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنين بالقاهرة ، و الأستاذة الدكتورة أسماء شوقي شريف أستاذ الأدب و النقد المساعد بكلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بدمنهور و الأستاذ الدكتور محمد زكريا عنان أستاذ الأدب و النقد بكلية الآداب جامعة الأسكندرية.