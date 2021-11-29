/663630/إصابة-٧-أشخاص-في-انقلاب-ميكروباص-على-طريق-الزعفرانة-ببني-سويف
وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية " مدير أمن بني سويف " بلاغا مفاده انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الزعفرانه ببني سويف ام مطار بير عريضة الجوي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
على الفور تم إبلاغ مرفق الاسعاف من خلال غرفة النجدة ، انتقلت ٦ سيارات إسعاف الى محل البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم . الجدير بالذكر أن المصابين ، اصابتهم عبارة عن كسور وكدمات بالجسم ، وقد أوصى مدير مستشفى بني سويف التخصصي الدكتور "صلاح عمر" بضرورة متابعة الحالات حتى إتمام العلاج اللازم لهم ومباشرة حالتهم.
إصابة ٧ أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الزعفرانة ببني سويف
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فور معاينة محل البلاغ وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الحادث .
على جانب أخر تداول منذ قليل رواد ونشطاء موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"خبر وفاة مفاجئ لشاب أثناء وقوفه أمام أحد المطاعم الشعبية لشراء الإفطار في حي مقبل بمدينة بني سويف سقط مغشيًا عليه،حاول المتواجدين إسعاف الشاب، قبل أن يتم نقله إلي المستشفي جثة هامدة.
وكان أحد المقربين له بالحيز الجغرافي للمطعم قد رصد وقوع شاب يدعي" رجائي عبدالله يوسف"، مقيم منطقة حي مقبل بمدينة بني سويف، حيث جاء إلي المطعم مستقلاً سيارتة الملاكي،قام بركنها ونزل لشراء الإفطار الصباحي،وفي لحظات من وقوفة أمام البائع سقط مغشيًا علية،وذلك بمنطقة الجزيرة المرتفعة أمام فرع"we"، التف حوله المواطنون لأسعافه او الوقوف علي ان كانت حالة غيبوبة مرضية او عن اسباب سقوطه مغشيا عليه.
وعلي الفور تم ابلاغ الجهات المعنية واعطت اوامرها بالتحرك لموقع الحادث و انتقلت سيارة الاسعاف لأنتشال الجثة والتوجه بها الي المستشفي للوقوف علي اسباب الوفاة، وتشريح الجثة إذا لزم الامر. لاستخراج تصاريح الدفن اللازمة وتسليمه لزويه، وتم نشر صوره المتوفى على مواقع التواصل بجانب سيارة لأجل التعرف عليه.
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