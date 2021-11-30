/663666/محمود-تريزيجية-يكشف-موعد-عودته-للمباريات-مع-أستون-فيلا-بعد-الرباط-الصليبي

أكد محمود حسن تريزيجية، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أنه عانى في بداية مسيرتة في أوروبا بسبب اسم الشهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “تسميتي باسم تريزيجية، كان من الكابتن بر رجب، مدربي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لأنني كنت هداف دوريات الشباب لمدة 5 مواسم على التوالي”.

وتابع “عندما تواجد في انجلترا كان الجميع يسألني ما سبب تسمية تريزيجية، فكنت أشرح لكل من يتحدث معي، وفي النهاية الجميع أقتنع بالأمر وتعودوا عليه”.

وواصل “سعيد للغاية بتشبيهي بتريزيجية نجم فرنسا، وأتمنى في العودة سريعا من الإصابة وأصبحت جاهزاً من أجل لعب المباريات بشكل طبيعي”.

واختتم “حاليا أنهيت برنامجي العلاجي والتأهيلات من أجل التواجد على أرض الملعب، ولكن النادي ينتظر الوقت الأفضل من أجل البدء في لعب المباريات تدريجياً”.

كريستيانو رونالدو يهاجم رئيس مجلة فرانس فوتبول بعد تسريب نتيجة أفضل لاعب

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد وقائد منتخب بلاده، على حفل جائزة البالون دور، والتي تقدم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم في كل عام.

وسبق وأن توجد بها البرتغالي رونالدو 5 مرات، ليأتي اليوم ويغيب فيه رونالدو عن الحفل بالرغم من تواجده في الملاعب، واليت اعتاد على ظهوره في كل عام من قبل محبي كرة القدم.

محمود حسن تريزيجية

‏وقال كريستيانو رونالدو: "باسكال فيري "رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول" كذب حينما قال إنني قلت أريد إنهاء مسيرتي بعدد كرات ذهبية أكثر من ميسي. إنه يسوق للجهة التي يشتغل لها".

‏وواصل كريستيانو: "من غير المقبول أن شخصا مسؤولا عن جائزة مهمة كهذه، يكذب بهذه الطريقة. ويقلل من الاحترام لشخص لطالما احترم مجلة فرانس فوتبول".

وأضاف ‏رونالدو: "باسكال فيري كذب مجددا حينما قال إن غيابي عن حفل الجائزة ليس له مبرر، في وقت أنا أخضع حاليا لحجر إجباري".