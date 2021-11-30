الجيزة تزيل مخالفات بناء رصدها القمر الصناعى بمركز البدرشين

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل الفورى مع أى حالات بناء مخالف وتعديات وإزالتها.
وشملت التعديات 6 حالات تعد بالبناء متنوعة ما بين عقارات جارى إنشاؤها وحوائط حاملة وسملات وأعمدة على أراضى زراعية وكذلك إزالة عدد من الحالات بالمهد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك بمتابعة من محمود زين رئيس مركز البدرشين.
وفى نفس السياق، تواصل محافظة الجيزة حملاتها فى شن الحملات بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن فى ضوء توجيهات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدى على الطريق العام.
وفى هذا الإطار، شن حى بولاق الدكرور، حملة على المحال المخالفة بشارع ناهيا والتى أسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 محلات تدار بدون ترخيص ورفع عدد من الإشغالات وتم إيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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