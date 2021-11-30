/663667/محمود-تريزيجية-أي-منتخب-هنلاعبه-هنصعد-على-حسابة-لكأس-العالم-ومنتخب-مصر-لا-يخشى-أحد

أكد محمود تريزيجية، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أنه يحارب بقوة من أجل التواجد مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “أستعد بشكل جيد من أجل التواجد مع منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا القادمة، وأيضا المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022”.

وتابع “مصر لا تخشى أي منتخب في المرحلة الفاصلة، وأي فريق هنلاعبة هنكسبة ونصعد لكأس العالم، ويجب أن يعرف جميع اللاعبون أن مصر لا تهاب أي منتخب ونمتلك تاريخ كبير”.

وزاد “مصر التاريخ، ولو كل المتنخبات عملت منتخب مجمع هنكسبهم، لأننا مصر وإن شائ الله هنصعد لأنهم ماتشات حياة أو موت”.

واختتم “إحساس اللعب في كأس العالم مختلف للغاية عن أي بطولة وأي دروي، ولا تفرق بين لاعب يلعب في إنجلترا أو أي دوري، وكأس العالم حلم لكل لاعب”.

محمود تريزيجية يكشف موعد عودته للمباريات مع أستون فيلا بعد الرباط الصليبي

أكد محمود حسن تريزيجية، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أنه عانى في بداية مسيرتة في أوروبا بسبب اسم الشهرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “الحكاية” “تسميتي باسم تريزيجية، كان من الكابتن بر رجب، مدربي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لأنني كنت هداف دوريات الشباب لمدة 5 مواسم على التوالي”.

وتابع “عندما تواجد في انجلترا كان الجميع يسألني ما سبب تسمية تريزيجية، فكنت أشرح لكل من يتحدث معي، وفي النهاية الجميع أقتنع بالأمر وتعودوا عليه”.

محمود حسن تريزيجية

وواصل “سعيد للغاية بتشبيهي بتريزيجية نجم فرنسا، وأتمنى في العودة سريعا من الإصابة وأصبحت جاهزاً من أجل لعب المباريات بشكل طبيعي”.

واختتم “حاليا أنهيت برنامجي العلاجي والتأهيلات من أجل التواجد على أرض الملعب، ولكن النادي ينتظر الوقت الأفضل من أجل البدء في لعب المباريات تدريجياً”.