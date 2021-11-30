مصادر لـ دوت الخليج: الجهة الإدارية تمهل الزمالك 5 أيام إضافية من أجل الدعوة للانتخابات

/663670/مصادر-لـ-تحيا-مصر-الجهة-الإدارية-تمهل-الزمالك-5-أيام-إضافية-من-أجل-الدعوة-للانتخابات

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنتهي الفترة القانونية لمجلس مرتضى منصور المنتخب اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 ثم الدعوة للانتخابات قبل بداية ديسمبر.

وعلم موقع دوت الخليج أن الجهة الإدارة أمهلت إدارة نادي الزمالك 5 أيام من أجل الدعوة للانتخابات خلال الفترة القادمة.

وكان مرتضى منصور أعلن من قبل أن انتخابات نادي الزمالك ستكون في أواخر شهر يناير المقبل.

ةسيشرف مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي على انتخابات النادي خلال الفترة المقبلة، لحين تسليم المجلس الجديدة مقاليد الحكم.

تفاصيل جلسة مرتضى منصور ووزير الرياضة اليوم بمقر الوزارة

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، جلسة اليوم، مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحين بمقر الوزارة.

وقال منصور: "الجلسة شهدت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي وكانت إيجابية للغاية".

وأكد رئيس الزمالك في وقت سابق أنه لن يتحدث عن الماضي بعد عودة الحق إلى أصحابه بعودة مجلس الإدارة من جديد لقيادة النادي، موجهًا الشكر لجماهير الأبيض العظيمة والشجاعة التي صمدت من أجل عودة الحق لأصحابه.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت عن عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك من جديد، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإيقاف قرار استبعاد مجلس إدارة الزمالك في نوفمبر الماضي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون

يحل الزمالك ضيفًا على المقاولون العرب، يوم 21 ديسمبر المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ولبتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:00 مساء.

انتخابات نادي الزمالك المقبلة 2022

وكان الزمالك قد تختتم مبارياته قبل التوقف بالفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري العام.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متخلفًا خلف الأهلي المتصدر بـ5 نقاط.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاء هدف الفريق عن طريق مصطفى فتحي.