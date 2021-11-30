مصائب ختان الإناث.. إحدى الفتيات: «حسيت إنى اندبحت».. صور

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جدة - نرمين السيد - ورصدت "التضامن" رأى عدد من الفتيات اللاتى عبرن عن كرههن الشديد لتلك العادة الضارة، والتى لا تسمن ولا تغنى من جوع، بل إنها تأتى بالسلب على كل الفتيات، وتصيبهن بعديد من الأمراض التى ثبتت طبيا وعلميا من خلال عديد من الأبحاث العالمية.
وقالت إحدى الفتيات: "اللى بحلم بيه إن الموضوع ده ينتهى ونعاقب اللى بعمل كده لإن الأمر ده موجود ومحدش بيتعاقب".. وقالت أخرى: "لسه لحد دلوقتى فاكرة اليوم علشان كده بعدت بنتى عن الإحساس ده".. بينما قالت أخرى: "إحساس بالمهانة والألم"، وأكدت أخرى قائلة: "حسيت إنى اندبحت".
وقالت إحدى الأمهات: "دى عملية تعذيب مريت بيها والحمد لله جوزت بنتين ومعملتش ليهم تلك العادة الضارة".. وقالت أخرى: "حسيت بالألم وقت الجريمة دى، ولما كبرت حسيت بالمهانة الشديدة وسط الناس.. أهلنا كانوا حسين إنهم بيحمونا ولكن ده غلطة كبيرة جدا لما تكشف عورة بنتك قدام حد غريب".
وعلى صعيد متصل، استطلعت وزارة التضامن رأى عدد من الشباب عن تلك العادة الضارة، فقال أحدهم: "دى جيمة فى حق البنت.. التربية الأسرية ضرورة".. وقال آخر: "الختان لا يمنع الانفلات الأخلاقى، ولكن التربية السليمة هى التى تمنع كل خطأ".
وقال آخر: "الختان ده تعذيب لـ البنت وإهانة كبيرة لها فضلا عن تسببه فى عديد من الأمراض"، بينما قال آخر: "الختان عند المرأة هو تشويه للجزء الرئيسى المسؤول عن وصولها إلى قمة الشهوة الجنسية فى العلاقة الحميمة، ولذلك نسبة كبيرة جدا من الطلاق تحدث بسبب الختان".
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