جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، عبر برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية: "سيتم بدء النقل التجريبي لـ 50 ألف موظف على مراحل فى شهر ديسمبر المقبل، وعلى شهر يونيو 2022 سيكون موظفو الـ 33 وزارة بـ العاصمة الإدارية".
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية مجهزة على أحدث التكنولوجيا العالمية فى وقت قصير، لافتا إلى أنه خلال السبع سنوات الماضية حدث طفرة كبيرة جدا فى التكنولوجيا والتحول الرقمى، متابعا: "فخور بما وصلت إليه مصر فى تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية".
واستطرد: "جميع مقدمى الخدمات بجميع الوزارات الخدمية لن يتم نقلها حتى يتم توافر مواصلات للمواطنين"، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة لـ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة الاتصالات فى الخطة التدريبية للموظفين قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار رئيس الوزراء يعلن موعد بدء نقل موظفى الوزارات لـ العاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.