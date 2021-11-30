مستشار رئيس الوزراء يعلن موعد بدء نقل موظفى الوزارات لـ العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، عبر برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية: "سيتم بدء النقل التجريبي لـ 50 ألف موظف على مراحل فى شهر ديسمبر المقبل، وعلى شهر يونيو 2022 سيكون موظفو الـ 33 وزارة بـ العاصمة الإدارية".

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية مجهزة على أحدث التكنولوجيا العالمية فى وقت قصير، لافتا إلى أنه خلال السبع سنوات الماضية حدث طفرة كبيرة جدا فى التكنولوجيا والتحول الرقمى، متابعا: "فخور بما وصلت إليه مصر فى تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية".

واستطرد: "جميع مقدمى الخدمات بجميع الوزارات الخدمية لن يتم نقلها حتى يتم توافر مواصلات للمواطنين"، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة لـ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة الاتصالات فى الخطة التدريبية للموظفين قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة".