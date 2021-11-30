هيئة الدواء توجه نصيحة مهمة عند تناول الأقراص

جدة - نرمين السيد - ولفتت، فى بيان لها، إلى أن مضغ أقراص الدواء لا يحقق استفادة الجسم منه بدلا من ابتلاعها، مشيرة إلى أن بعض الأقراص يجب عدم مضغها أو تقسيمها أو طحنها أبدا حيث يؤدى ذلك إلى التأثير على امتصاص الجسم لها.

وكانت هيئة الدواء المصرية نصحت المواطنين باستشارة الصيدلى فى كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة والسليمة لاستخدام الدواء منعا لحدوث أخطاء دوائية.