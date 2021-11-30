حكم ارتداء المرأة لـ بنطال الرجال والعكس.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال إجابة الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال: هل لبس المرأة للبنطال يعد تشبهًا بالرجال حتى لو فى بيتها؟

وقال: "البنطال الرجالى هو الذى يحرم على المرأة لبسه، أما البنطال النسائى له هيئة وله شكل وله تفصيلة حتى العروة والزرار فى مكان مختلف عن عروة وزرار البنطلون الرجالى".

وأضاف " دايما البنطلون النسائى يكون له شكل مغاير لبنطال الرجال، فالبنطلون النسائى من لبس النساء والبنطلون الرجالى للرجال فلا يجوز أن يرتدى الرجل بنطلون النساء ولا يجوز للنساء ارتداء بناطيل الرجال والبنطلون أساسا ليس ممنوع على النساء مادام يحقق لها الستر".