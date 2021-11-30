هانى محمود: أرشفة مليار مستند إلكترونيا.. وتفعيل 200 خدمة رقمية.. فيديو

جدة - نرمين السيد - قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بـ "أرشفة" مليار مستند إلكترونيا حتى الآن، لافتا إلى أن أكثر من 60 برنامجا تشاركيا سيعمل من خلاله موظفو الوزارات بـ العاصمة الجديدة.





جاء ذلك، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، عبر برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، مساء أمس الإثنين. وأضاف أنه سيتم تفعيل 200 خدمة حكومية عبر منصة "مصر الرقمية" مع نهاية 2022، مشددا فى الوقت نفسه، على أن التحول الرقمى يمنع 80% من الفساد. وأشار إلى أن العاصمة الإدارية مجهزة على أحدث التكنولوجيا العالمية فى وقت قصير، لافتا إلى أنه خلال السبع سنوات الماضية حدث طفرة كبيرة جدا فى التكنولوجيا والتحول الرقمى، متابعا: "فخور بما وصلت إليه مصر فى تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية".

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