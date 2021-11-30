الليلة.. انقطاع المياه عن حدائق أكتوبر لمدة 10 ساعات

جدة - نرمين السيد - وقال "الجهاز"، فى بيان له، إن ذلك يأتى نظرا لأعمال تحويلات المرافق على مسار القطار السريع داخل المدينة، مما يستدعى قفل المياه عن المدينة. وأهاب جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بالمواطنين وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم عن تلك الفترة.

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