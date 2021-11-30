محافظ الغربية يستجيب لحالة عاملة دليفرى: كلنا تحت أمرها.. فيديو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "التاسعة"، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية.
وقال محافظ الغربية: "سنوفر لها فرصة عمل لو تحب تغير مجالها، كما سنوفر لها وسيلة للدليفرى ممكن موتوسيكل علشان تبقى مريحة ليها".
وأضاف طارق رحمى أنه بالنسبة لحالة شيماء الصحية، فسيتم اصطحابها من قبل مدير مديرية الصحة فى الغربية لـ مستشفى المنشاوى فى طنطا، وتوفير كل العلاج اللازم لها أو أى عملية سيتم التكفل بها، قائلا: "اللى هتؤمر بيه إحنا تحت أمرها، وهنوفر احتياجات الأطفال فى الدراسة لحين التخرج من المدارس".
وكان الإعلامى يوسف الحسينى قد عرض تقريرا تليفزيونيا عن كفاح السيدة شيماء مبروك، والتى تعمل عاملة دليفرى على دراجة هوائية فى طنطا، وتبلغ من العمر41 عاما ولديها طفلتان من أب إندونيسى، كما تعانى من ظروف صحية سيئة.
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