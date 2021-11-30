طقس الثلاثاء.. انخفاض درجات الحرارة واستمرار الشبورة.. القاهرة 27

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، يكون حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء، مع تكاثر شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. حالة الطقس وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية: العظمى الصغرى القاهرة 27 16 الإسكندرية 24 15 وادى النطرون 28 16 طنطا 27 16 شبين الكوم 27 16 دمنهور 28 16 بلطيم 25 16 مطروح 22 15 السلوم 22 14 سيوة 25 14 بورسعيد 25 16 دمياط 25 16 الزقازيق 27 16 المنصورة 27 16 الاسماعيلية 29 14 السويس 29 16 العريش 26 16 رفح 26 16 رأس سدر 30 16 نخل 32 11 نويبع 32 16 طابا 30 17 كاترين 26 11 الطور 30 16 شرم الشيخ 30 19 الغردقة 31 18 مرسى علم 31 18 الفيوم 30 14 بنى سويف 30 14 المنيا 30 14 أسيوط 31 15 سوهاج 32 15 قنا 33 15 الأقصر 34 16 أسوان 35 16 ادفو 35 16 أبوسمبل 33 15 الوادى الجديد 35 14 حلايب 29 20 شلاتين 32 19

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