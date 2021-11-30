/663672/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء مباريات هامة، ابرزها مواجهات بطولة كأس العرب فى قطر بإقامة 4 مباريات على رأسها تونس وموريتانيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد ضد نوريتش سيتي الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإيطالي أتلانتا ضد فينيزيا الساعة 7:30 مساء فيورنتينا ضد سامبدوريا الساعة 7:30 مساء هيلاس ضد فيرونا كالياري في تمام الساعة9:45 مساء ساليرنيتانا ضد يوفنتوس في تمام الساعة9:45 مساء مواعيد مباريات كأس العرب تونس ضد موريتانيا الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 العراق ضد عمان الساعة 3 مساء على قناة beIN Sports HD 1 قطر ضد البحرين الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 الإمارات ضد سوريا الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات كأس تركيا قاسم باشا ضد ألانيا كيستل سبور في تمام الساعة 12 ظهرا ألتاي مانيسا ضد بويوكسيهير في تمام الساعة 2 مساء مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا لاغونا ضد غرناطة الساعة 8 مساء فيكتوريا ضد فياريال الساعة 8 مساء اغيلاس ضد ألميريا الساعة 10 مساء موليروسا ضد خيتافي الساعة 10 مساء

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