وكيل هندسة بنها تكشف تفاصيل اختيارها ضمن أفضل 20 امرأة تفوقا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى تصريحات تليفزيونية، إن كتابها "الصعود للقمة" تم اعتماده من الاتحاد الدولى لجمعيات التعليم الهندسى، لافتة إلى أن مجلس عمداء الهندسة العالمى بالولايات المتحدة الأمريكية يقوم بعمل تصويت فى كل قارة للسيدات الأكثر تأثيرًا، لافتة إلى أنه تم اختيارها كإحدى السيدات التى أثبتت نفسها فى وطنها، كما تعاونت مع العالم الخارجى.

وأضافت الدكتورة غادة عامر: "بفضل الله عندى 42 بحثا منشورين دوليًا إلى جانب ما يتم عمله مع المجتمع كأنشطة، وكان لدىَّ مجموعة أنشطة فى انضمامى لـ إحدى المؤسسات الخيرية، وعملنا على خدمة المجتمعات العربية والمحتاجة باستخدام العلوم والتكنولوجيا".

واشارت وكيل هندسة بنها إلى أن كتاب "الصعود للقمة" يتابع السيدات فى مجال الهندسة من حيث الشق العملى، ومدى وصولهن إلى المناصب القيادية فى مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والشق البحثى، كما تم اختيار عدة قصص ملهمة لسيدات تمكنَّ من الصمود وإثبات أنفسهن فى مجتمعاتهن.