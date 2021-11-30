أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - كوالالمبور

ينظم المكتب التمثيل التجارى فى العاصمة الماليزية كوالالمبور ندوة حول فرص الاستثمار فى مصر وبالأخص الفرص المتاحة فى القطاع الصناعى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور عدد كبير من الشركات الماليزية المهتمة بالاستثمار فى السوق المصرية، وذلك فى إطار قيام التمثيل التجارى ومكاتبه بالخارج بالدور المنوط به فى الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

القاهرة

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ملتقى توظيف بمعاهد العبور يوفر 8207 فرص عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها 41 شركة بالمحافظة، بأجور مجزية.

القاهرة

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الترتيبات الخاصة بـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين والكشف عن جوانبها الجديدة.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، ضمن أسبوع الشمول الرقمى الإقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة "اليونسكو" للدول العربية، مؤتمرًا تفاعليًا، عبر الإنترنت، بعنوان "لن يتخلف أحد عن الركب: الاستفادة من الابتكار للوصول إلى جودة التعليم والمعلومات".

القاهرة

تفتتح فعاليات المعرض الدولى السابع لـ"صالون المبدعين"، وتستمر حتى السابع من ديسمبر المقبل، بمقر المعهد الثقافى الإيطالى بالزمالك، وذلك بالتعاون مع مركز التراث والفنون بمؤسسة مصر المستقبل.

الإسكندرية

ينظم مركز "ثربانتيس" الثقافى الإسبانى، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حفلا موسيقيا للمطرب الإسبانى إدواردو بنى آجوا، الذى يعد من أبرز الموسيقيين الإسبان الذين احتفوا بالموسيقى الأندلسية القديمة، وخصوصا أغانى الموشحات التى تعتبر من أهم معالم الإنتاج الفنى الثقافى الذى جمع الثقافات الثلاث على أرض الأندلس.

القاهرة

يقيم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساءً، حفل نتاج ورش الغناء التدريبية التى نظمها على مدار ثلاثة أشهر تحت إشراف الفنان مصطفى النجدى والدكتور مدحت عبد السميع.

دبى

تنظم مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية، فى الثامنة مساءً، عرضا للفيلم الإماراتى "عائلة عن بُعد"، يعقبه نقاش مفتوح بين المخرج والجمهور، كما سيتم تكريم العاملين فى الفيلم.

أديس أبابا

يعقد الاتحاد الإفريقى ورشة عمل حول إعادة الممتلكات الثقافية والتراث، فى مسعى لصياغة موقف قارى موحد بشأن رد الممتلكات الثقافية المنهوبة.

موسكو

يجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره الفيتنامى نجوين شوان فوك فى موسكو.

موسكو

يبدأ نائب وزير الخارجية الروسى ومبعوث الرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف زيارة إلى العرق، لمناقشة الوضع الإقليمى والعلاقات الثنائية.

واشنطن

يتوجه وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إلى كوريا الجنوبية؛ للمشاركة فى الاجتماع الاستشارى الأمنى الـ53 بين واشنطن وسول.

لندن

تبدأ الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات مؤقتة ووقائية لمنع انتشار متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا فى المملكة المتحدة.

طوكيو

تبدأ الحكومة اليابانية إعادة حظرها الشامل على دخول الأجانب، وسط مخاوف من متحور "أوميكرون" الجديد لـ فيروس كورونا.