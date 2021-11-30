تعرف على موعد مباراة الإمارات وسوريا في كأس العرب 2021

تشكيل الامارات المتوقع

في حراسة المرمي:علي خصيف

خط الدفاع:بندر الأحبابي - محمد العطاس - وليد عباس - محمد بارقيش

خط الوسط:علي سالمين - عبد الله رمضان - إسماعيل مطر

الهجوم:طحنون الزعابي - علي مبخوت - كايو.

تشكيل سوريا المتوقع

في حراسة المرمي:إبراهيم عالمة

خط الدفاع :مؤيد الخولي - يوسف محمد - ثائر كروما - خالد كرداجلي

خط الوسط:محمود مواس - محمد عثمان - أوليفر - فهد يوسف

الهجوم:عمر السومة - محمد حلاق.

يلتقي الأهلي المصري مع فريق مونتيري المكسيكي، في المباراة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات.

أين سيقام كأس العالم للأندية 2021؟

كان من المقرر إقامة كأس العالم للأندية 2021 في الصين، لكن بعد تفشي فيروس كورونا الذي أوقف النشاط في البلاد لمدة كبيرة تقرر نقلها.

لم تبتعد البطولة عن الشرق الأقصى، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نقلها لليابان أكثر الدول استضافةً للمونديال.

وفي 8 سبتمبر 2021، اعتذرت اليابان عن عدم تنظيم البطولة وأبدت صعوبة خوض المنافسات على أرضها بسبب جائحة كورونا.

وفي 20 أكتوبر 2021، أعلن جيانو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنّ البطولة ستقام في الإمارات مطلع 2022.

ما هو نظام كأس العالم للأندية 2021؟

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.

تُعد البطولة من البطولات الهامة لكثير من القارات مثل قارة أمريكا الجنوبية وإفريقيا نظراً للقيمة المادية الكبيرة للبطولة، ولكن هناك قارات أخرى لا تُعطي اهتماماً كبيراً بالبطولة كقارة أوروبا بسبب كون دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأكبر والأغلى بالنسبة للقارة العجوز.

وقد تم إنشاء البطولة بأكثر من شكل مختلف على مر السنين، ففي عام 1960 وحتى عام 2000 تم تنظيم البطولة باسم كأس الإنتركونتيننتال والتي تجمع ما بين الاتحاد الأوروبي واتحاد الكونميبول الخاص بقارة أمريكا الجنوبية، والتي كانت تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا ضد الفائز من كأس ليبرتادوريس في مباراة واحدة بالنهائي، وتُعد هذه البطولة هي السبب الرئيسي لتنظيم مونديال الأندية.

حتى جاء عام 2000 الذي تم إنشاء البطولة فيه باسم كأس العالم للأندية تحت تنظيم الفيفا، ولكن لم يُلعب من البطولة سوى نسخة واحدة وتوقفت البطولة حتى عام 2005.