/663675/تعرف-على-موعد-مباراة-تونس-ضد-موريتانيا--فى-كأس-العرب

يدخل منتخب تونس مشواره فى بطولة كأس العرب قطر 2021 بمواجهة صعبة عندما يلتقى موريتانيا فى الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة العربية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة تونس وموريتانيا عبر قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق جواد بده.

تشكيل تونس المتوقع

حراسة المرمى: معز حسن. خط الدفاع: محمد دراجر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، علي معلول. خط الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي. في الهجوم: حمزة رفيع، أشرف بن شرقي، وهبي الخزري.

حقق المنتخب التونسي الفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول، من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وافتتح عيسى العيدوني سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 18 من عمر المباراة، وجاء محمد دراغر بالهدف الثاني، في الدقيقة الـ 31 من عمر اللقاء.

وسجل الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، ومنتخب بلاده، الهدف الثالث مع بلاده ليساهم ويؤكد على تأهل بلاده للدور النهائي.

وعاد منتخب زامبيا بالهدف الأول له في المباراة في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة، عن طريق فاشيون ساكالا، ليقلص نتيجة المباراة.

تونس تضمن كرسي بالدور النهائي

ويحتل المنتخب التونسي المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط، على وصيف المجموعة منتخب غينيا الإستوائية.

ويحجز المنتخب التونسي ويواصل صدارة لترتيب المنتخبات، على مستوى القارة الأفريقية، بهذا الفوز، ويحجز مقعد في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.