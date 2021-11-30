/663676/تعرف-على-جميع-مباريات-منتخب-مصر-فى-بطولة-كأس-العرب

يدخل منتخب مصر مباراته القادمة أمام نظيرة لبنان ، يوم الأربعاء غداًفي الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب وسط ترقب جماهيري كبير، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: الأربعاء 1 ديسمبر عند الثالثة عصرا بتوقيت مصر ولبنان باستاد الثمامة ، وتقام ثانى مواجهات الفراعنة مع منتخب السودان السبت 4 ديسمبر السادسة مساء على أرض ملعب استاد راس أبو عبود ،ويختتم منتخب الفراعنة مبارياته بمواجهة منتخب الجزائر الثلاثاء 7 ديسمبر التاسعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب استاد الجنوب. قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021 حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي. خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل. أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة. محمد شريف: لعب4 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع مروان حمدي: لعب 6مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف أسامة فيصل: لعب 5 مباريات، لم يسجل، صنع هدف.

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