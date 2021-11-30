محور ديروط شريان تنمية فى صعيد مصر (صور)

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جدة - نرمين السيد - وتعمل وزارة النقل منذ 2014 على تقليل المسافات بين محاور النيل من 100 إلى 25 كم بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتشيد الوزارة حاليا 14 محورا بالصعيد من ضمنها محور ديروط الحر بمحافظة أسيوط، والذى يبلغ طوله الإحمالى 42 كم، فيما يبلغ طول المرحلة الأولى منه 15 كم وعرض 21 مترا بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المحور 1.9 مليار جنيه، وبلغت نسبة تنفيذها 95%.
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