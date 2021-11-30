حالة الطقس.. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء ، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة