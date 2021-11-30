/663677/بالأرقام-تاريخ-مواجهات-مصر-والجزائر-قبل-بطولة-كأس-العرب

تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيرة منتخب الجزائر، الذي يدخل بطولة كأس العرب بقوام أغلبه من لاعبين محليين، يدخل البطولة بهدف تمديد سلسلة عدم الخسارة التاريخية التي يعيشها، بعد أن وصل "ثعالب الصحراء" إلى 32 مباراة دون هزيمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: التقى المنتخب المري أمام نظيره الجزائري في 17 مباراة رسمية، حقق الفراعنة 5 انتصارات مقابل تفوق الجزائر في 6 مواجهات وتعادلا في 6 مباريات. شهدت المباريات الرسمية الـ17، تسجيل لاعبي المنتخب الوطني 22 هدفا، مقابل 20 للجزائر. وعلى مستوى المباريات الودية، خاض الفريقان 8 مباريات كان الفوز من نصيب مصر في مبارتين مقابل 3 للجزائر و3 تعادلات. قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021 حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي. خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل. أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة. محمد شريف: لعب4 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع مروان حمدي: لعب 6مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف أسامة فيصل: لعب 5 مباريات، لم يسجل، صنع هدف.

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