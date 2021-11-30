القائم بعمل وزير الصحة يتابع جهودج الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

جدة - نرمين السيد - عقد القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعا مساء أمس، بديوان عام الوزارة، مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ووفدًا من قيادات الهيئة، ضم الدكتور إسلام أبو يوسف، عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة، لمتابعة موقف تسجيل واعتماد المنشآت الطبية.





وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلاً تضمن تاريخ إنشاء الهيئة ومهام عملها طبقا للقانون رقم 2 لسنة 2018 بتنظيم التأمين الصحى الشامل، حيث استعرض الدكتور أشرف إسماعيل إنجازات الهيئة خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث تم وضع معايير وطنية للاعتماد لجميع أنواع من المنشآت الطبية.

وأوضح أن الهيئة نجحت فى الوصول إلى الاعتماد الدولى من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA لعدد 4 معايير من أصل 10 معايير، وما يُعد نجاحًا غير مسبوق للدولة المصرية فى مجالات الرعاية الصحية.

وأضاف أن إجمالى المنشآت المسجلة للحصول على الاعتماد بلغت 144 منشأة تم اعتماد 32 منشأة منها، وجارِ مراجعة المعايير لباقى المنشآت الطبية تمهيدًا لاعتمادها، موضحًا أن القائم بأعمال وزير الصحة وجه بضرورة البدء نحو إدراج المستشفيات الجامعية ضمن المنظومة بما يسمح باعتمادها لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى إعداد مناهج دراسية عن أسس جودة الرعاية الصحية يتم تدريسها للطلاب فى الكليات الخاصة بالقطاع الطبى.

وأشار إلى أن الوزير أكد أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، واستمرار عقد اجتماعات دورية مع مسئولى الهيئة للوقوف على آخر المستجدات وبما يساهم فى الإسراع من اعتماد المنشآت الطبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.