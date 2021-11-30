البيئة تستجيب لشكوى مواطنى العيايدة بمنطقة الصف بالجيزة

جدة - نرمين السيد - تعامل مسؤولى التفتيش بوزارة البيئة مع الشكوى الواردة من مواطنى عرب العيايدة بمنطقة الصف بالجيزة، بشأن التضرر من صدور انبعاثات عن مصنعين، إضافة إلى الضوضاء الصادرة عن أحدهما.





وتابعت لجنة التفتيش المختصة محور عرب أبو ساعد لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وبالتوجه لفحص الشكوى المقدمة، وتفقد المصانع للوقوف على حالتها البيئية.. تم تفقد الوضع البيئى للمنطقة المحيطة بالمصنع للتعرف على تأثير أنشطة المصانع محل الشكوى على البيئة المحيطة به. وأسفرت نتائج المعاينة عن وجود مخالفات متعددة لتلك المصانع، وبناء على ما تم رصده قامت اللجنه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ تم تحرير محضرين وجارى عرض كافة التقارير الفنية ونتائج المعاينة الميدانية على السلطة المختصة. وتهيب وزارة البيئة بالمنشات الصناعية الالتزام بالاشتراطات والمعايير والحدود البيئية المنصوص عليها بقانون البيئة تجنبا لتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لمخالفة تلك الاشتراطات والتى تتراوح ما بين الغرامة المالية والحبس.

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