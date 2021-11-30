السفير المصري في الرياض يلتقي وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية السعودي

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض، بالوزير أحمد قطان وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيز مجالات التعاون مع الدول الأفريقية في إطار سياسة البلدين الخارجية الرامية إلى تنمية العلاقات مع دول القارة.

أكد السفير المصري على العلاقات الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يجمعها من روابط وطيدة وتنسيق مستمر تجاه القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد الوزير السعودي على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك على موقف المملكة الداعم لمصر في الحفاظ على حقوقها المائية، مؤكدًا أن أمن مصر المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.