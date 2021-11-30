القومى للمرأة يعلن عن تقديم فرصة سنة دراسية كاملة مجانية للسيدات المهتمات...

يعلن المجلس القومى للمرأة عن تقديم فرصة سنة دراسية كاملة (مجانية تماما) للسيدات والآنسات المهتمات بتعلم حرفة صياغة الحلي وكيفية تصميم مجموعاتك الخاصة ، وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة للمجوهرات المعاصرة ، و برعاية البنك التجاري الدولي (CIB) ، (CCCJ) بدءا من يناير ٢٠٢٢ (4 شهور تدريب+ 4 شهور أجازة +٤ شهور تدريب) .

يهدف التدريب الى تعليم السيدات والآنسات حرفة للمساعدة فى تحسين دخلهن وضمان حياة كريمة لهن ولاسرهن.

وخلال فترة التدريب ، سيتم الاشتراك في معارض وأسواق دائمة لبيع منتجات السيدات من المشغولات اليدوية..و سيتم توزيع نسبة من الأرباح على السيدات.

شروط التقديم :

-السن: ١٨+

- تعليم ثانوي أو جامعي أو دبلومات فنية

-شغف بالاعمال اليدوية

- المعرفة باللغة الإنجليزية ستكون ميزة إضافية للقبول

-التعهد بالالتزام والحضور طوال فترة المنحة لتجنب الاستبعاد من البرنامج. وسيكون هناك تقييم في نهاية كل فصل دراسي للطلبة بحضور فناني حلي مصريين واجانب

-تقع المدرسة فى المعادى ويفضل السكن بالقرب منها لسهولة المواصلات (التنقل).

هذا وسوف تحصل الطالبات المتخرجات في نهاية العام الدراسي على شهادات اتمام دورة دراسية في مجال تصميم وتصنيع الحلي تؤهلهن للعمل في مجال صياغة وتصميم الحلي.

تتأهل الطالبات المتميزات وفقا لأداءهن والتزامهن إلى برنامج تبادل طلابي خارج البلاد مما يتطلب سفرهن لمدة حوالي أسبوع.

سيتم اختيار 12 سيدة فقط من المتقدمات وسيكون الاختيار على أساس الشروط المذكورة بالإضافة إلى معايير أخرى وفق تقدير المركز.

وعلى المهتمات ارسال بريد الكتروني يتضمن الاسم والسن ومحل السكن، على الايميل التالي [email protected]